Petrolio: scende a 65,4 dollari barile

ROMA, 21 GIU - Quotazioni del petrolio in ribasso sul mercati after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio che passano di mano a 65,4 dollari al barile (66,2 ieri sera a New York).Il Brent scende a 74,29 dollari. Ad incidere sul rialzo dei prezzi dopo il calo della vigilia la possibilità di un accordo al vertice Opec sulla proposta saudita sull'aumento delle quote di produzione