Borsa, General Electric via da Dow Jones

NEW YORK, 20 GIU - Finisce un'era per General Electric: dopo più di 100 anni è rimossa dal Dow Jones Industrial Average. L'ex colosso industriale, che affonda le sue radici in Thomas Edison, viene sostituito da Walgreens Boots a partire dal 26 giugno. L'avvicendamento è l'ultimo gradino in ordine temporale del declino di Ge, fino a qualche anno fa una delle migliori blue chip americane e una delle aziende che valeva di più. Una crisi iniziata negli ultimi anni e che Ge non è riuscita a contenere: da qui l'uscita dal Dow Jones, di cui era uno dei 30 membri originari nel 1896. A nulla sono valsi il cambio dei vertici, il taglio del dividendo e la ristrutturazione: Ge non è riuscita a invertire rotta, lasciandosi alle spalle il periodo d'oro degli anni 1990 quando era la società americana che valeva di più. ''Siamo concentrati nell'esecuzione del piano che abbiamo presentato per migliorare la nostra performance'', afferma un portavoce di Ge.