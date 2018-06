Aeroporti:Fedriga,Trieste sia attrattivo

TRIESTE, 18 GIU - "Io sono assolutamente laico sul tema, penso che il problema non sia il 51 o il 49% delle quote", mi interessa che "la Regione abbia gli strumenti per poter intervenire dando eventuali penalizzazioni nel caso in cui le cose non funzionino". Lo ha detto il Presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, all'indomani della gara andata deserta per la cessione di una quota minoritaria di Trieste Airport. "In questi giorni - ha aggiunto Fedriga durante un forum all'ANSA- abbiamo una serie di incontri per rendere il nostro scalo appetibile per i vettori. Non ci interessa prendere 10 euro in più o in meno, ma far funzionare lo scalo e per questo ci serve un partner che attiri dei vettori". Il 6 giugno, data fissata per l'apertura delle offerte per la quota del 45%, la gara è andata deserta. Secondo alcuni esperti non sarebbero state depositate offerte perché ritenuto penalizzanti i 3 anni necessari all'acquirente per acquisire un ulteriore 10% delle quote e quindi entrare in possesso della maggioranza del pacchetto.