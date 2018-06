Ilva:Emiliano, ok chiusura ma tutele

BARI, 18 GIU - "Aperto a qualunque proposta che salvaguardi la vita prima di tutto ed il lavoro, porterò la proposta di decarbonizzazione dell'Ilva ma, al tempo stesso, non sarò contrario alla chiusura della fabbrica se questa sarà la linea del Governo, a patto che siano tutelati i lavoratori, perché Taranto ha il diritto ad una rinascita". E' un passaggio del lungo post con cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiede ai cittadini di scrivergli su Facebook cosa vorrebbero dire al governo, in vista dell'incontro con il ministro Luigi Di Maio, oggi alle 17, al ministero dello Sviluppo economico. "Non é un incontro a cui parteciperò a cuor leggero", scrive ancora: "avverto il peso della responsabilità di migliaia di lavoratori, di famiglie che hanno il diritto di vivere dignitosamente". "Il lavoro deve essere garantito ai tarantini, alla mia gente, perché questa città ha già pagato un prezzo troppo alto per l'acciaio strategico di cui si parla non conoscendone il valore in termini di inquinamento".