L'Oreal, in integrativo giorni paternità

TORINO, 16 GIU - Dieci giorni di permesso retribuito al padre lavoratore per la nascita del figlio, contributi per la retta dell'asilo nido, autocertificazione per le assenze e borse di studio per i figli dei dipendenti. Sono alcune delle novità introdotte nel contratto integrativo aziendale dei circa 400 addetti dello stabilimento L'Oreal di Settimo Torinese. Dopo sette mese di trattativa sindacati e azienda hanno raggiunto un accordo che le parti definiscono "innovativo e al passo coi tempi". "E' un contratto innovativo, che punta a ridistribuire il lavoro, a riqualificare i lavoratori per adeguarli alle nuove tecnologie tramite la formazione", commenta Alfonso Pronvenzano della Filctem-Cgil. "Inserisce una buona quantità di permessi non solo per i figli ma anche per i genitori anziani, costruisce un accordo di welfare buono perché incentrato sulla previdenza complementare e contiene le quantità economiche del salario proveniente dalla contrattazione di secondo livello, da utilizzare per le piattaforme welfare".