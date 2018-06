Trovato l'accordo per salvare Borsalino

TORINO, 15 GIU - C'è l'accordo tra Philippe Camperio e i curatori fallimentari per salvare la Borsalino. Haeres Equita, la società dell'imprenditore italo-svizzero, ha raggiunto con i curatori fallimentari un accordo transattivo relativo ai contenziosi in essere. Allo stesso tempo ha formalizzato una nuova offerta di acquisto degli asset di proprietà di Borsalino, che sarà la base per l'asta disposta dal fallimento. "Entrambe le parti - si legge in una nota - confidano nella salvaguardia delle attività Borsalino".