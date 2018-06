Ue, Italia maglia nera per i 'Neet'

BRUXELLES, 15 GIU - L'Italia maglia nera fra i Paesi Ue per i giovani fra i 18 e i 24 anni che non studiano e non cercano lavoro, i cosiddetti Neet. Secondo un'indagine di Eurostat l'anno scorso erano il 25,7%. La percentuale più bassa di Neet è stata invece registrata nei Paesi Bassi (5,3%). A livello Ue nel 2017 circa 5,5 milioni di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni (pari al 14,3%) non erano né occupati né in istruzione o formazione. Oltre 38 milioni di giovani (tra 18 e 24 anni) vivono nell'Unione europea. La stragrande maggioranza è impegnata nell'istruzione o nella formazione e/o nel mondo del lavoro. Eurostat precisa che nel 2017 il 40,4% ha risposto di essere in formazione, il 27,4% ha dichiarato di essere in occupazione e un ulteriore 17,8% di essere in un mix di istruzione e occupazione. Ciò significa - continua l'istituto di statistica europeo - che l'anno scorso il 14,3% dei giovani tra i 18 ei 24 anni nell'Ue non aveva né lavoro né istruzione o formazione.