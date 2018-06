Industria: fatturato ad aprile +0,3%

ROMA, 15 GIU - Il fatturato dell'industria italiana ad aprile è salito dello 0,3% su marzo grazie al traino arrivato dall'estero, ma ciò "non basta a invertire la tendenza di breve periodo": nella media degli ultimi tre mesi segna un calo congiunturale dello 0,6%. Lo rileva l'Istat, spiegando che il dato corretto per il calendario registra una crescita annua del 4%. Rispetto al picco degli ultimi anni, toccato lo scorso dicembre, l'indice destagionalizzato si colloca oltre due punti percentuali al di sotto. Sempre ad aprile gli ordinativi dell'industria registrano una diminuzione del 1,3% rispetto a marzo, segnando una riduzione del 2,9% nella media degli ultimi tre mesi, rileva ancora l'Istat sottolineando, in termini congiunturali, un calo più marcato per il mercato estero. Su base annua le commesse invece risultano ancora in rialzo (+6,4% il dato grezzo). Nel complesso l'Istituto parla di "segnali negativi dagli ordini, in calo del 6,5% rispetto al livello raggiunto lo scorso dicembre", il massimo da luglio 2008.