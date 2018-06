Poste: oltre 1.500 assunzioni entro 2018

ROMA, 14 GIU - Poste Italiane ha siglato l'accordo con i sindacati che prevede 1.580 assunzioni entro la fine del 2018 e che nell'arco del triennio 2018-2020 vede coinvolti circa 6000 lavoratori con stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato, conversioni "part time" - "full time" e nuove assunzioni. L'intesa prevede entro la fine di quest'anno 1.080 assunzioni a tempo indeterminato di persone che lavorano o hanno lavorato in Azienda con contratto a tempo determinato; 1.126 trasformazioni del rapporto di lavoro da "part time" a "full time" e 500 assunzioni di giovani laureati da destinare alle sale consulenza degli uffici postali. L'accordo prevede inoltre l'avvio di procedure di mobilità volontaria in ambito nazionale che riguarderanno 363 lavoratori. In totale, il piano vede coinvolti circa 6000 lavoratori nel triennio 2018-2020 e nei prossimi mesi Poste e le organizzazioni sindacali torneranno incontrarsi per stabilire nel dettaglio le politiche attive del lavoro da realizzare nel 2019 e nel 2020.