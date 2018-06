Montagnese, faremo crescere le startap

BERLINO, 14 GIU - "Far crescere il numero e la dimensione delle startup in Italia". E' questo l'obiettivo dell'Innovation center di Intesa Sanpaolo, nelle parole del presidente Maurizio Montagnese che, a Berlino per la quarta edizione di "Smau-Italy RestartsUP", spiega all'ANSA prospettive e difficoltà di questa missione. "Al Mise ci sono 9mila startup registrate. In Gran Bretagna ce ne sono 600mila, più o meno come in Germania. Di spazio per crescere quindi ce n'è". "L'intelligenza e la creatività ci sono. Abbiamo delle eccellenze che non hanno nulla da invidiare a realtà internazionali - aggiunge - Il problema è aiutare le nostre startup nella scalata su dimensioni internazionali vere. Il Paese porta avanti in questo senso tre-quattro startup l'anno contro 65-75 della Germania". Pensando al nuovo esecutivo, Montagnese dice: "Speriamo di continuare sulla strada del sostegno delle innovazioni. È fondamentale per le aziende e anche per le startup Ci aspettiamo di continuare con gli stessi interlocutori".