Di Maio,stop tetto contante non previsto

ROMA, 14 GIU - "Nel contratto questo punto non c'è, lavoriamo su altri fronti: per esempio quello che vivono tanti commercianti in Italia, nel pagamento elettronico, dobbiamo eliminargli i costi". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, circa la proposta di eliminare il tetto all'uso del contante lanciata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini.