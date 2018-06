Banche:Pwc,in 2018 70mld transazioni Npl

MILANO, 13 GIU - Il mercato italiano degli npl raggiungerà nel 2018 almeno 70 miliardi di euro di transazioni. Le ultime cessioni di npl e le recenti modifiche normative, viene sottolineato dall'ultimo studio Pwc, confermano che l'orientamento a ridurre il peso di crediti deteriorati e ripristinare migliori livelli di performance nelle banche italiane. L'anno di svolta è stato il 2017 con lo stock di npl sceso da 324 a 264 miliardi di euro. In questo quadro nei primi 5 mesi dell'anno vi sono state operazioni per 37,4 miliardi, tra cui Mps (24,1 miliardi) e Intesa Sanpaolo-Intrum (10,8 miliardi). E sono state già annunciate ulteriori operazioni per 28 miliardi di euro comprese diverse operazioni di cartolarizzazione con Gacs (le garanzie del governo italiano sulle senior notes) e cessioni di portafogli utp (le inadempienze probabili). Queste transazioni si prevede alimenteranno anche il mercato secondario npl. Le esposizioni utp sono scese a 94 miliardi lordi, dai 117 miliardi del 2016.