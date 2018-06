Confcommercio, ferma crescita Pil giugno

ROMA, 13 GIU - A giugno la crescita congiunturale del Pil italiano resterà ferma, dopo che a maggio si è registrato un peggioramento del clima di fiducia delle famiglie e una debole dinamica dei consumi. E' quanto emerge dalla "Congiuntura di Confcommercio" in cui si stima che giugno 2018 si registrerà "una variazione congiunturale nulla del Pil e una variazione tendenziale dello 0,9% (1,0% a maggio), confermando un ulteriore rallentamento rispetto al primo trimestre. Nel secondo trimestre 2018 si prevede una crescita nulla del Pil in termini congiunturali, mentre il tasso di crescita tendenziale si attesterebbe all'1,0%". Nel rapporto si evidenzia che "a maggio il sentiment delle famiglie ha avuto un netto peggioramento con una diminuzione del 2,7% su mese" con un profilo molto contenuto della domanda. L'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha registrato un aumento dello 0,1% a maggio sia in termini congiunturali, sia nei confronti dello stesso mese del 2017.