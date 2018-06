Borsa: Asia debole, giù Cina con Zte

MILANO, 13 GIU - Mercati azionari asiatici tendenzialmente in calo in attesa delle decisioni della Federal reserve sui tassi del dollaro, comunque calmo sui listini valutari. Il movimento più importante è lo scivolone del colosso delle telecomunicazioni cinese Zte sulla mega multa da pagare agli Stati Uniti, che ha indebolito la Borsa di Hong Kong e quelle cinesi. Tokyo ha segnato una leggera crescita (+0,3%), mentre Hong Kong in chiusura cede lo 0,6%, con Shanghai sulla stessa linea e Shenzhen in calo di quasi un punto percentuale. Il titolo Zte, nella prima seduta dopo una lunga sospensione, è partito con un calo di oltre il 30% e sta concludendo gli scambi su un ribasso attorno al 10%. Poche le ripercussioni del vertice Usa-Corea del Nord, con la Borsa di Seul che è chiusa per festività, Sidney in calo dello 0,5% e Singapore di un punto percentuale. Incerti i futures sull'avvio dei listini europei, con i primi scambi sul mercato dei titoli di Stato che indicano un calo della tensione sui bond italiani.