Petrolio: in lieve calo a 66,02 dollari

ROMA, 13 GIU - Petrolio in lieve calo sul mercato after hour di New York: i contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio passano di mano a 66,02 dollari al barile contro i 66,36 di ieri sera in chiusura di giornata. Il Brent cede 23 centesimi a 75,69 dollari al barile.