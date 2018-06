Borsa: Europa sale trainata da Milano

MILANO, 11 GIU - I mercati azionari europei si avvicinano alla chiusura tutti in crescita trainati da Milano e, parzialmente, da Madrid: Francoforte e Parigi salgono dello 0,4%, Londra dello 0,7%, la Borsa spagnola dell'1,4% mentre Piazza Affari prosegue nel suo fortissimo recupero in aumento del 3,5%. L'improvviso allentarsi della tensione sui titoli di Stato italiani (il Btp a 10 anni è scambiato sui mercati telematici a un tasso del 2,81% con un calo di quasi 30 punti base mentre i bonos spagnoli nel recuperano solo 3), spinge il listino azionario milanese che da metà maggio, sulle incertezze nella formazione del governo, aveva perso oltre il 12% ai minimi dall'agosto scorso. In Piazza Affari, molto bene ovviamente le banche, particolarmente penalizzate nelle ultime settimane: Unicredit e Intesa salgono del 6,5%, Banco Bpm e Ubi di cinque punti percentuali.