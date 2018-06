Borsa: Asia in rialzo, si guarda a Corea

MILANO, 11 GIU - Borse asiatiche in rialzo in vista dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un a Singapore. Sembrano ormai passate in secondo piano le incertezze dopo il G7 in Canada e le possibili ritorsioni sul commercio tra Stati Uniti e Unione Europea per via dei dazi su alluminio e acciaio. Chiude in rialzo Tokyo (+0,48%) con lo yen che si è indebolito sul dollaro a 109,90, e sull'euro a 129,90. A mercati ancora aperti marciano in terreno positivo Hong Kong (+0,22%), Mumbai (+0,43%) e Seul (+0,76%). In calo Shanghai (-0,86%) e Shenzhen (-0,82%). Australia chiusa per vacanza. Sul fronte macroeconomico sono attesi i dati della produzione industriale italiana e dal Regno Unito quelli relativi alla bilancia commerciale e produzione manifatturiera e industriale.