Borsa: Milano chiude a -1,89%

MILANO, 8 GIU - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,89% a 21.355 punti. Piazza Affari nella seduta odierna ha bruciato 11,6 miliardi portando la capitalizzazione del Ftse All Share, l'indice che rappresenta tutti i titoli del listino milanese, a 622 miliardi.