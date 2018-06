Cina: -0,46 riserve valutarie maggio

PECHINO, 8 GIU - Le riserve in valuta estera della Cina sono scivolate a maggio per il secondo mese di fila a 3.111 miliardi di dollari, 14,2 miliardi in meno (-0,46%) sui 3.125 miliardi di aprile, in linea con le attese degli analisti. Si tratta, in base ai dati della Banca centrale cinese, del valore più basso degli ultimi 7 mesi, in parte dovuto al rimbalzo del dollaro. Il trend è destinato a proseguire con la stretta sui tassi di interesse che la Federal Reserve potrebbe continuare già nella riunione del Fomc della prossima settimana. Le riserve auree di maggio, infine, sono scese a 73,739 miliardi rispetto ai 77,788 miliardi di fine aprile.