Covip, +6% iscritti fondi, 23% non paga

ROMA, 7 GIU - A fine 2017 il totale degli iscritti alla previdenza complementare è pari a circa 7,6 milioni, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente, per un totale di circa 8,3 milioni di posizioni in essere (inclusive di posizioni doppie o multiple, che fanno capo allo stesso iscritto). Lo si legge nella Relazione Covip, presentata oggi in Parlamento, e dalla quale emerge che 1,8 milioni di iscritti (il 23,5% del totale) ha interrotto la contribuzione. I contributi per singolo iscritto ammontano mediamente a 2.620 euro l'anno nel 2017. Nel rapporto viene sottolineato che nel 2017 il rendimento dei fondi pensione è stato superiore a quello del Tfr mantenuto in azienda: il rendimento medio al netto dei costi di gestione e della fiscalità è stato del 2,6% per i fondi negoziali e del 3,3% per i fondi aperti a fronte di una rivalutazione del Tfr al netto delle tasse dell'1,7%.