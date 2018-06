Toninelli, risorse opere? Spazi enormi

TORINO, 6 GIU - "C'è un bilancio enorme ci sono tante possibilità. Potremo anche fare delle cose che hanno un impatto sociale molto più grande di quello economico". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli rispondendo a una domanda sulle risorse necessarie per le infrastrutture da realizzare. "Dobbiamo studiare, sto formando la mia squadra. Questo passaggio è fondamentale. Migliori risorse per il Paese sono ottimi risultati per tutti i cittadini. L'obiettivo è fare bene per tutti non per poche categorie", ha aggiunto.