Borsa: Milano rimonta e gira in positivo

MILANO, 6 GIU - La Borsa di Milano rimonta e gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,1% a 21.767 punti, in attesa del voto della Camera dei Deputati al nuovo Governo Lega-M5S. Migliora l'andamento delle banche con FinecoBank (+5,9%) che vola con i dati della raccolta di maggio. Bene anche Banco Bpm (+5%) e Banca Generali (+3,3%). Lo spread tra il Btp ed il Bund tedesco si attesta a 242 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,88%. In luce Mediaset (+2,4%) mentre è piatta Tim (-0,08%). Deboli anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-1,2%), Italgas (-0,8%), Snam (-0,5%) ed Eni (-0,06%).