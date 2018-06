Fondazioni:Mattarella a congresso Acri

ROMA, 6 GIU - Al via domani, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i lavori del XXIV Congresso Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria e delle Casse di Risparmio Spa, organizzato da Acri a Parma. E' quanto informa una nota dell'associazione che ricorda come le 75 Fondazioni associate rappresentative di oltre il 96% dell'aggregato patrimoniale del sistema,hanno registrato nel 2017 secondo i dati preliminari "un notevole aumento dell'avanzo netto di gestione, che è pari a circa un miliardo e mezzo di euro, con una crescita superiore all'80% sul risultato 2016, prendendo a riferimento lo stesso campione". "Significativo è l'incremento del carico fiscale (imposte dirette, sui proventi percepiti, e indirette, come Irap e Imu), cresciuto del 31%", passando dai 354,6 milioni di euro del 2016 a ben 466 milioni nel 2017 per il campione considerato.