Cdp:Claudio Costamagna lascia presidenza

ROMA, 5 GIU - "Questa mattina ho condiviso con il presidente di Acri e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che ringrazio per la fiducia accordatami, la decisione di non proseguire con un secondo mandato alla presidenza di Cassa depositi e prestiti". E' quanto annuncia il presidente di Cdp Claudio Costamagna "Considero un onore aver presieduto per questi tre anni un'istituzione chiamata a realizzare parte della politica industriale del nostro Paese disegnata dal Governo con il concorso dei soci privati delle Fondazioni. Porgo al mio successore i migliori auguri di raggiungere i traguardi che, insieme al nuovo amministratore delegato, saranno definiti di concerto col nuovo Governo". Costamagna ringrazia azionisti, cda, l'ad Fabio Gallia "per il prezioso operato realizzato durante questi 3 anni di lavoro insieme. Credo che i risultati raggiunti sia in termini di risorse mobilitate per il Paese, che per il livello di redditività raggiunta siano a dimostrare la grande qualità del lavoro di squadra di Cdp".