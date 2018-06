Italiaonline, nuovo sciopero a Torino

TORINO, 5 GIU - I lavoratori della sede torinese di Italiaonline sono in sciopero anche oggi, dalle 11 e fino alla fine del turno, contro il piano di esuberi annunciato dall'azienda. Come già era accaduto ieri la protesta è stata decisa all'ultimo momento per creare maggiori disagi all'azienda. Un presidio è previsto davanti alla sede in corso Mortara. "Vogliamo ribadire all'azienda gli utili siamo noi" affermano le rsu torinesi di Italiaonline. Azienda e sindacati sono stati convocati al ministero dello Sviluppo Economico per il 13 giugno.