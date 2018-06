Cina a Usa, niente accordo con dazi

PECHINO, 3 GIU - Qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale "non entrerà in vigore" se l'aumento dei dazi Usa proseguirà. E' il monito della Cina dopo che le delegazioni guidate dal ministro del Commercio Usa, Wilbur Ross e l'alto funzionario del Commercio cinese, il vicepremier Liu He, hanno avuto un altro round di colloqui sull'impegno della Cina di limitare il suo surplus commerciale con gli Usa acquistando più beni americani, così da evitare una 'guerra commerciale' e soprattutto l'isolamento completo degli Stati Uniti.