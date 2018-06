Visa: interruzione servizio in Europa

(ANSA-AP) - LONDRA, 1 GIU - La società di carte di credito Visa sta riscontrando "un'interruzione del servizio" con numerosi utenti in molti paesi europei che non riescono ad effettuare i pagamenti con le loro carte di credito. La società sta indagando sulle cause dell'incidente che sta "impedendo l'effettuazione di alcune transazioni Visa in Europa". A riscontrare il problema nella giornata di oggi sono stati diversi utenti in Gran Bretagna, Irlanda e altri paesi europei. "Stiamo indagando sulle cause e lavorando il più in fretta possibile per risolvere la situazione", ha fatto sapere Visa in un comunicato.