Visco, con uscita Qe serve taglio debito

ROMA, 1 GIU - "L'elevato livello del debito pubblico in rapporto al prodotto rimane un elemento di vulnerabilità importante per il Paese e va affrontato con decisione". E' l'indicazione che arriva dal Governatore di Bankitalia in un'intervista (concessa a metà maggio) a Fortune Italia, in edicola con il primo numero dal 1 giugno. Questo, soprattutto nella prospettiva di una graduale uscita dal Qe. "Il processo di normalizzazione della politica monetaria è un momento delicato, come l'esperienza di altri paesi ha mostrato", premette il numero uno di Bankitalia. "Tuttavia - prosegue - può essere gestito senza ripercussioni negative sul sistema finanziario e sull'economia. Una condizione necessaria perché ciò avvenga - e il Consiglio direttivo della Bce l'ha ben presente - è che la riduzione dello stimolo monetario si compia gradualmente, di pari passo con il rafforzamento dell'attività economica e con il progressivo ritorno dell'inflazione verso l'obiettivo di una crescita dei prezzi inferiore ma prossima al 2 per cento annuo