Borsa: Europa amplia calo con dazi Usa

MILANO, 31 MAG - Le Borse europee ampliano il calo, con la decisione degli Usa di imporre i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Alla decisione degli Stati Uniti è seguita la reazione dell'Ue pronta ad attuare le contromisure. Sul fronte dei cambi l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1659 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,7%. In rosso Francoforte (-1,6%), Parigi (-0,7%), Milano (-0,4%), mentre lo spread Btp Bund sale a quota 251, e Londra (-0,2%). Male anche Madrid (-1,5%), pesante anche per effetto della situazione politica con il premier Rajoy che va verso la sfiducia. I listini del Vecchio Continente sono appesantiti dalle perdite del settore finanziario (-1%), le telecomunicazioni (-0,8%) e l'industria (-0,3%).