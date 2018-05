Con Postepay fatto 1/4 acquisti online

MILANO, 30 MAG - In Italia un acquisto online su 4 è pagato con Postepay, la carta prepagata di Poste Italiane. E' quanto emerso al Netcomm Forum. Nel settore dei pagamenti digitali Poste Italiane è "leader" con una quota di mercato del 25% nelle transazioni e-commerce e con oltre due milioni di e-wallet (portafogli elettronici) abilitati. Per facilitare e incrementare le transazioni, già in crescita del 20% anno su anno, Poste Italiane lancia adesso il servizio "Paga con Postepay" per l'accettazione dei pagamenti digitali da parte degli operatori di e-commerce. Nella fase dell'acquisto, sul sito o sull'app del venditore che aderisce al servizio apparirà tra le varie opzioni anche il 'bottone' 'Paga con Postepay': cliccandolo si aprirà direttamente la app di Postepay per la conferma del pagamento, che avverrà senza inserire ogni volta i dati della propria carta. La validazione avverrà attraverso l'inserimento di un codice identificativo e, a breve, anche usando l'impronta digitale.