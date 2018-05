G7, Usa: Italia in agenda vertice

NEW YORK, 30 MAG - L'Italia e la volatilita' sui mercati emergenti saranno nell'agenda del G7 finanziario a Whistler, in Canada. Lo afferma un funzionario del Tesoro americano, illustrando l'agenda dei lavori della riunione dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. La fonte aggiunge che il Tesoro americano sta seguendo da vicino gli sviluppi della situazione italiana, ma al momento non vede alcun impatto sistemico legato alla volatilita' in Italia e sui mercati internazionali che preoccupi gli Stati Uniti. Il Tesoro americano infine ritiene sia meglio per l'Italia e gli altri paesi dell'area euro risolvere i loro problemi senza grandi cambiamenti all'interno di Eurolandia.