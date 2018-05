Borsa: Milano giù brucia altri 17 mld

MILANO, 29 MAG - Il Governo ancora non c'è e la Borsa di Milano (-2,6%) chiude una nuova seduta in profondo rosso bruciando altri 17,2 miliardi di euro di capitalizzazione. In 11 sedute, da quando sono iniziate le fibrillazioni politiche, sono andati in fumo in Borsa circa 80 miliardi. Sotto pressione le banche con 4,7 miliardi di euro bruciati. Tensioni sui titoli di Stato con lo spread Btp-Bund che ha chiuso a 290 punti ed il rendimento del decennale italiano al 3,13%. Lo spread tra i titoli di stato italiani a 2 anni e quelli tedeschi di pari durata è schizzato da 190 a 343 punti. A Piazza Affari sprofondano le banche con Banco Bpm (-6,7%), Banca Generali (-61%), Unicredit (-5,6%), Bper (-5%), Ubi (-4,9%) e Intesa (-4%). In controtendenza Mps (-2,8%) che rimbalza dopo le perdite di ieri. Giù Leonardo (-5,3%) e Poste (-4,5%), con l'assemblea di quest'ultima che approva il bilancio 2017. In calo Tim (-2,2%) nel giorno del debutto di Iliad in Italia. Chiudono in rialzo Saipem (+3,2%), Tenaris (+0,5%) ed Eni (+0,1%).