Borsa: Milano riduce calo a -1,8%

MILANO, 29 MAG - La Borsa di Milano riduce le perdite in attesa della lista dei ministri del nuovo governo che il Premier incaricato, Carlo Cottarelli, presenterà a breve al Capo dello Stato. Il Ftse Mib cede l'1,8% a 21.512 punti, con scambi per un controvalore di 3,2 miliardi di euro, rispetto ai 3,6 miliardi di ieri. In calo anche lo spread tra Btp e Bund che si attesa a 253 punti base ed il rendimento del decennale italiano al 2,85%.