Iliad: svela offerta per sbarco in Itali

MILANO, 29 MAY - Iliad, società francese delle telecomunicazioni, svela la sua offerta per sbarcare sul mercato italiano. Il ceo di Iliad Italia, Benedetto Levi, alza il velo sull'offerta che parte oggi precisando che è rivolta ai primo milione di clienti. "La rivoluzione a 5,99 euro: minuti e sms illimitati, 30GB/meseßin 4G+, anche in Europa con 2GB/mese e chiamate illimitate verso 65 paesi". Per gli altri non fornisce cifre e dettagli. "La gente vuole libertà. La nostra offerta è senza vincoli se rimarrete con noi è perché lo vorrete" ha detto."Hanno paura del nostro arrivo e hanno ragione". "Tra pubblicità ingannevoli e strategie, le compagnie telefoniche hanno realizzato un giro d'affari di 4 miliardi" ha spiegato. Aggiungendo: ora "basta, voltiamo pagina, davvero facciamo la rivoluzione".