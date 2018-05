Visco, banche stanno superando crisi

ROMA, 29 MAG - "Le banche stanno superando le gravi difficoltà originate dall'economia reale" ma di fronte ai grandi cambiamenti della tecnologia e della concorrenza non devono "innalzare barriere verso altri operatori in una sterile difesa delle proprie posizioni". E' quanto chiede il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nelle considerazioni finali secondo cui devono "adottare strategie incisive per affrontare le sfide". Le banche italiane - prosegue - devono "proseguire senza esitazioni" lungo la strada che "stanno già percorrendo" nel "contenere le spese amministrative e il costo del personale". Secondo Visco diverse banche "hanno ancora una redditività insufficiente" malgrado un miglioramento nel 2017 nel suo complesso che ha visto "i maggiori gruppi registrare risultati reddituali nel complesso soddisfacenti grazie all'incremento delle commissioni e al contenimento dei costi".