Visco, destino Italia è quello Europa

ROMA, 29 MAG - "Il destino dell'Italia è quello dell'Europa", il cui sviluppo "determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende". Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, sottolineando che "è importante che la voce dell'Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell'Unione europea" e ricordando che che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di grande rilievo come "la governance dell'Unione, il suo bilancio pluriennale, la revisione della regolamentazione finanziaria". "Per ridurre il debito - avverte - non vi sono scorciatoie". Se venisse "messo a repentaglio" il valore dei loro risparmi- aggiunge - i risparmiatori "reagirebbero fuggendo, cercando altrove riparo. E gli investitori stranieri sarebbero più rapidi".