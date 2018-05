Banche: Abi, cresce presenza su social

ROMA, 26 MAG - I social fanno sempre di più la differenza anche per il settore bancario. E' quanto emerge dall'ultima indagine dell'Abi con la collaborazione delle banche aderenti all'Osservatorio Abi "Social e web", rappresentative del 57% del settore in termini di totale attivo. In base all'indagine i grandi aggregatori di contatti e relazioni (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, fra i più utilizzati dalle banche) aumentano le possibilità di comprendere le esigenze della clientela e di sviluppare con essa un dialogo e un'interazione in tempo reale. L'indagine Abi mette in evidenza l'emergere di nuovi metodi di interazione con la clientela. INfatti, oltre che per il servizio di assistenza clienti, l'83% delle banche partecipanti interagisce direttamente con le persone sulla rete anche su altri contenuti: oltre il 90% delle banche promuove concorsi, l'80% usa immagini e infografiche e il 75% realizza o condivide video.