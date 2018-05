Nestlè, chiusa vertenza Perugia

PERUGIA, 23 MAG - Firmato l'accordo che conclude la vertenza riguardante lo stabilimento Perugina di San Sisto. Lo ha annunciato Nestlé che ha siglato l'intesa con i sindacati e la rsu presso la sede di Confindustria Umbria. "La vertenza si conclude positivamente - ha sottolineato la multinazionale - riuscendo a conseguire il riequilibrio occupazionale indispensabile per rendere sostenibile e competitivo lo stabilimento di S. Sisto e, nello stesso tempo, a evitare licenziamenti, attraverso un piano sociale di circa 20 milioni di euro che ha permesso di offrire una opportunità concreta a ciascuno dei 364 lavoratori coinvolti nella riorganizzazione". La Perugina a San Sisto continuerà a dare lavoro a 613 persone a tempo indeterminato - ha annunciato ancora l'azienda - ai quali si aggiungono i lavoratori stagionali necessari per far fronte ai periodi di picco produttivo, "confermandosi lo stabilimento di Nestlé con più occupati in Italia e la più grande fabbrica italiana di cioccolato per numero di addetti".