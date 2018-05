Inps: +5,6% giorni malattia privati

ROMA, 22 MAG - Nel primo trimestre 2018 i lavoratori privati hanno inviato 4,68 milioni di certificati medici (+12,4% tendenziale) per oltre 28 milioni di giorni di malattia con un aumento dei giorni del 5,6% sullo stesso periodo del 2017. Per i lavoratori pubblici sono stati inviati 1,89 milioni di certificati medici nel periodo (+3,1%) con un calo dei giorni complessivi di malattia (8,9 milioni giorni nel primo trimestre) dell'1,1%. In pratica in entrambi i comparti è diminuito il numero medio di giorni di malattia chiesto nei certificati. Lo si legge nell'Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia diffuso oggi dall'Inps. L'Inps ricorda che dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscale che attribuisce all'Istituto la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche sull'82% dei lavoratori pubblici in malattia.