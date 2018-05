Sis verso licenziamento di 261 a Palermo

PALERMO, 21 MAG - Rischiano il licenziamento 261 operai della Sis, la società che si occupa dei lavori per il passante ferroviario di Palermo ha già annunciato la rescissione del contratto con Rfi. L'appuntamento di giovedì prossimo davanti all'Ispettorato del lavoro di Palermo per risolvere la questione avrebbe chiuso la procedura avviata dalla Sis per il licenziamento di tutti i 261 dipendenti del cantiere del Passante ferroviario, l'opera di Rfi per il raddoppio del binario che conduce all'aeroporto di Punta Raisi. I sindacati, che oggi hanno proclamato lo sciopero di 8 ore, dicono che la conclusione della procedura slitterà al 5 giugno, due settimane per tentate di scongiurare i licenziamenti e garantire il proseguimento dei lavori considerati strategici per la mobilità locale. L'opera, cominciata nel 2015 e che dà lavoro anche a 200 persone dell'indotto, avrebbe dovuto essere consegnata nel dicembre 2016 e, dopo varie tappe, nel giugno di quest'anno; ma rischia di restare un'incompiuta.