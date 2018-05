Ryanair: utile +10% ma vede calo 2018-19

ROMA, 21 MAG - Ryanair ha riportato un utile netto in crescita del 10% a 1,45 miliardi di euro nell'anno terminato il 31 marzo scorso. Ma per l'esercizio 2018-2019 la compagnia low cost ha dichiarato di attendersi un calo degli utili tra 1,25 e 1,35 miliardi di euro in previsione dell'aumento dei costi degli equipaggi stimato in circa 100 milioni di euro e anche del prezzo del carburante. "Quotazioni vicino agli 80 dollari al barile porteranno a un significativo scossone nel settore aereo già da questo inverno" ha detto l'amministratore delegato Michael O'Leary in una intervista a Bloomberg Tv, avvertendo che le compagnie aeree più deboli "che non riuscivano a realizzare profitti quando il petrolio era a 40 dollari al barile, certamente non possono sopravvivere".