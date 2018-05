Mps: nuova seduta 'complicata' in Borsa

MILANO, 18 MAG - Si preannuncia una nuova seduta di Borsa complicata per Mps. In avvio di contrattazioni, il titolo è stato subito sospeso, segnando una perdita teorica dello 0,1%. E' poi tornato agli scambi con una perdita dell'1% a 2,9 euro. Il Ftse Mib ha invece aperto in crescita dello 0,49%. Dopo le indiscrezioni sul contratto di governo fra Lega e Cinque Stelle, che prevede di rivedere la mission della banca, ieri il titolo della banca senese ha chiuso in calo dell'8,8% a 2,92 euro.