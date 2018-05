Def: Confindustria, basta stallo governo

ROMA, 15 MAG - "Lo stallo politico" degli ultimi mesi "rischia di far perdere all'Italia quanto di buono è stato fatto" per avviare al ripresa. "È indispensabile che il nuovo Governo abbia un mandato politico chiaro e che sia in grado di agire nel pieno dei suoi poteri". Lo afferma il direttore del Centro studi Confindustria, Andrea Montanino, in audizione sul Def. "Scelte sbagliate possono complicare il collocamento dei 400 miliardi in titoli di Stato di cui ogni anno l'Italia necessita per il debito. È fondamentale mantenere la fiducia dei mercati", soprattutto in vista dell'uscita dal QE. Nella stessa audizione la segretaria confederale della Cgil, Gianna Fracassi, ha detto che nel Def "non si interviene direttamente sul livello del fondo di finanziamento sanitario, ma ci trasciniamo dei tagli dal passato con una riduzione da 600 milioni a partire dall'anno in corso. Questo significa che su alcuni territori abbiamo un problema di tenuta dei sistemi".