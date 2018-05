Ungdcec, sì a proroga rottazione bis

ROMA, 14 MAG - "Mentre la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ci risulta essere in 'tilt', mancano ancora solo 48 ore per la rottamazione delle cartelle esattoriali" e "una proroga dei termini è indispensabile". Lo afferma il presidente dell'Unione giovani dottori commercialisti (Ungdcec) Daniele Virgillito, sostenendo che "già in passato avevamo denunciato che i contribuenti si trovano a dover affrontare i limiti di un percorso di digitalizzazione imposto dal Legislatore". Il sindacato aveva sottolineato, "in occasione del primo invio dei documenti inerenti la rottamazione, che l'infrastruttura, pensata per rendere più agevole questa operazione, partendo con ampio ritardo, portò al prevedibile sovraccarico della piattaforma e degli uffici". Dunque, "appare evidente che una proroga dei termini per l'invio dei documenti non è una concessione, ma un 'atto dovuto' - spiega il presidente dell'Ungdcec - per permettere ai professionisti di fare fronte a una macchina amministrativa dimostratasi poco organizzata".