Borsa: Europa poco mossa nel finale

MILANO, 14 MAG - Si confermano poco variate le principali bporsew europee nel finale, mentre Wall Street prosegue in rialzo la prima seduta della settimana. In una giornata piuttosto fiacca per i listini Milano (Ftse Mib -0,04%) si conferma la migliore quasi in parità, mentre Parigi è invariata. In calo leggero Madrid (-0,21%), Francoforte (-0,17%) e Londra (-0,13%). In Piazza Affari prosegue la corsa di Mps (+3,84%) e Pirelli (+2,21%) dopo la trimestrale, che frena invece Abn Amro (-6,3%) sulla piazza di Amsterdam. In campo bancario deboli anche Commerzbank (-1,74%), Barclays (-1,17%), Unicredit (-1,17%), e Santander (-0,43%). Sprint di Iwg (+22% a Londra) e dell'energetico portoghese Edp (+10%) spinte da possibili acquisizioni.