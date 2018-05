Borsa:Europa riduce calo con Wall Street

MILANO, 14 MAG - Riducono il calo le principali Borse europee dopo l'avvio positivo di Wall Street, a partire da Milano e Parigi (-0,15% entrambe). Minori perdite sono registrate anche a Madrid e Francoforte (-0,4% tutt'e due) e a Londra (-0,3%). In calo lo spread Btp/Bund a 130 punti base. Sugli scudi Iwg (+21,71% a Londra), favorita dalle raccomandazioni degli analisti e con le ipotesi di un imminente passaggio di mano della holding attiva nei servizi per gli uffici, che venerdì scorso ha annunciato di aver ricevuto 3 proposte d'acquisto differenti. Vento in poppa per il colosso dell'energia portoghese Edp (+10%), il cui Cda si deve riunire per valutare l'offerta di acquisto della cinese Threee Gorges, mentre cede il colosso bancario Abn Amro (-6,49%) dopo la trimestrale. In Piazza Affari corrono Mps (+2,94%), Pirelli (+2,3%), dopo la trimestrale, e Banco Bpm (+1,15%) insieme a Icf (+2,69%) al debutto su Aim dopo la metamorfosi dalla Spac Eps In calo Azimut (-3,28%) e Prysmian (-2,39%).