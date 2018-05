Lavoro: gap uomo-donna alto ma scende

ROMA, 14 MAG - Il tasso di attività femminile in Italia è tra i più bassi in Europa, 55,9% nel 2017 sul totale delle donne tra i 15 e i 64 anni (solo la Macedonia con il 51,7% e la Turchia con il 37,5% fanno peggio di noi). Tuttavia si notano continui miglioramenti, con una crescita di 4,8 punti percentuali rispetto al 2010, con il tasso di attività femminile che raggiunge l'80,8% per le donne con livelli educativi più elevati. Questi alcuni dei dati presentati oggi a Roma nell'ambito di un incontro con le finaliste al Premio Women value company di Intesa Sanpaolo, da Stefania Trenti, responsabile Ufficio Industry della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. I dati sottolineano l'importanza di mettere le donne al centro delle strategie di crescita dell'imprenditoria italiana, anche considerato l'enorme potenziale ancora inespresso. Intanto le imprese femminili crescono: secondo Unioncamere, nel 2017 sono oltre 1.331.000 - 10.000 in più rispetto all'anno precedente, quasi 30.000 in più rispetto al 2014