Borsa Milano fiacca con Europa, ok Mps

MILANO, 14 MAG - Piazza Affari prosegue la prima seduta della settimana senza scosse insieme agli altri listini europei: l'indice Ftse Mib, che in corso della mattinata si è portato anche sulla parità, cede lo 0,2%. Tra i titoli più importanti quotati a Milano, spicca ancora Mps che sale del 6% a 3,39 euro dopo aver toccato in corso di seduta un massimo a quota 3,48 e scambi che si avvicinano ai dieci milioni di azioni. Acquisti su Pirelli (+2,2%) in attesa della trimestrale e sempre debole Azimut che cede il 3% dopo i dati resi noti la settimana scorsa. Qualche vendita su Prysmian che cede oltre due punti, mentre si muovono positive poco oltre l'1% sia Banco Bpm sia Ubi.