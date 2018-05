Tesoro:domani nuovo Btp Italia

ROMA, 13 MAG - Parte domani la nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato legato all'inflazione arrivato alla tredicesima emissione. Lanciato la prima volta sul mercato nel 2012 in piena crisi del debito sovrano, nelle passate emissioni il titolo ha fatto registrare contratti sottoscritti per un controvalore di circa 132 miliardi. I primi tre giorni di emissione - da lunedì 14 a mercoledì 16 maggio - sono riservati ai risparmiatori individuali, le cui richieste verranno interamente soddisfatte senza limiti. Agli investitori istituzionali è riservata invece la sola mattinata del 17 maggio con facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere ad un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore all'offerta finale stabilita dal Tesoro.