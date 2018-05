Banche: Panetta, minacce da big techs

ROMA, 12 MAG - Le cosiddette "Big Techs", come Amazon, Google, Apple, Facebook e Alibaba, rappresentano una ''grande minaccia per le banche per i loro vantaggi competitivi'': usano piattaforme, come Amazon, che hanno informazioni in tempo reale su prodotti, vendite e soddisfazioni del cliente, ma anche dati personali, che consentono di valutare il loro rischio di credito, e a questo aggiungono anche una grande liquidità accumulata con attività, vicina in alcuni casi a un trilione. Lo afferma il vice direttore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, in un intervento su Fintech e banche ad Harvard nel quale ha spiegato che, sul fronte dei Cyber Risk, anche Bankitalia si è dotata di una struttura. "La tecnologia - dice - sta buttando giù barriere per entrare nel credito e nel mercato dei servizi finanziari e i player meno efficienti potrebbero non essere in grado di sopravvivere all'aumento della competizione. Mi aspetto che le strutture del mercato finanziario e bancario in 10 anni saranno davvero diverse dalle attuali